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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.1
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тоби Логан пообещал себе больше не использовать свои способности, но одна экстренная ситуаиция изменила его решение. Выходя из банка, он столкнулся со странным типом и успел прочесть в его мыслях будущее ограбление, а спустя пару минут сам оказался в числе заложников.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»