Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Тоби Логан пообещал себе больше не использовать свои способности, но одна экстренная ситуаиция изменила его решение. Выходя из банка, он столкнулся со странным типом и успел прочесть в его мыслях будущее ограбление, а спустя пару минут сам оказался в числе заложников.



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