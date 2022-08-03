Шокированный отец готов отдать 100 тысяч долларов тому, кто владеет хоть какой-то информацией о похищении его дочери. Единственный свидетель преступления сумасшедший художник, который, общается с умершими и может поговорить с матерью ребенка. Никто не верит ему, кроме Тоби Логана.

