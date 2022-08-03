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Читающий мысли
2-й сезон
8-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.8
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шокированный отец готов отдать 100 тысяч долларов тому, кто владеет хоть какой-то информацией о похищении его дочери. Единственный свидетель преступления сумасшедший художник, который, общается с умершими и может поговорить с матерью ребенка. Никто не верит ему, кроме Тоби Логана.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»