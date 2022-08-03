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Читающий мысли
2-й сезон
6-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.6
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Магнус – не обычный преступник, он невероятно умен, изворотлив, крайне изобретателен, и за свои способности получил кличку Волшебник. В участок его доставляют закованным в кандалы и цепи.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»