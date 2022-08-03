Wink
Читающий мысли
2-й сезон
2-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.2
Фантастика18+

Тоби и Оз приезжают по срочному вызову в дом пожилого азиата, у которого случился приступ стенокардии. Похоже, супруга этого человека подмешивала ему в чай нитроглицерин.

Канада
Фантастика
SD
41 мин / 00:41

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

