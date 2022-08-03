Wink
Читающий мысли
1-й сезон
10-я серия

Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.10
Фантастика18+

О сериале

Оз рассказывает Тоби и Оливии, что его родители задерживают выплату ипотеки, и что у них всего 14 дней, чтобы оплатить 100,000 долларов. Оз просит Тоби воспользоваться своим даром телепатии, чтобы помочь заработать деньги.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»