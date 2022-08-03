Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Оз рассказывает Тоби и Оливии, что его родители задерживают выплату ипотеки, и что у них всего 14 дней, чтобы оплатить 100,000 долларов. Оз просит Тоби воспользоваться своим даром телепатии, чтобы помочь заработать деньги.

