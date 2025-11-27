Черный мотылек. Сила музыки (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Талантливая школьница обнаруживает, что ее голос пробуждает в ней сверхспособности. Супергеройская сказка «Черный мотылек. Сила музыки» — мультфильм о дружбе, волшебстве и природе.



14-летняя Алиса Эвергрин за восемь лет сменила целых шесть школ и нигде не может почувствовать себя в своей тарелке. Ее единственный друг — гитара, при помощи которой она пишет песни о том, что ее волнует больше всего на свете. Правда, петь их на публике Алиса не решается. Однако у города Каскадия, где она оказалась после очередного переезда, есть секрет. Его покой хранит группа супергероев Стражи Леса, и Алисе предстоит пополнить их ряды. Все дело в том, что ее голос помогает ей превращаться в Черного мотылька — могущественную защитницу Души Леса. В Каскадии Алиса найдет друзей, поддержку и любовь, а также преодолеет собственные комплексы.



