Черный мотылек. Сила музыки (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Талантливая школьница обнаруживает, что ее голос пробуждает в ней сверхспособности. Супергеройская сказка «Черный мотылек. Сила музыки» — мультфильм о дружбе, волшебстве и природе.
14-летняя Алиса Эвергрин за восемь лет сменила целых шесть школ и нигде не может почувствовать себя в своей тарелке. Ее единственный друг — гитара, при помощи которой она пишет песни о том, что ее волнует больше всего на свете. Правда, петь их на публике Алиса не решается. Однако у города Каскадия, где она оказалась после очередного переезда, есть секрет. Его покой хранит группа супергероев Стражи Леса, и Алисе предстоит пополнить их ряды. Все дело в том, что ее голос помогает ей превращаться в Черного мотылька — могущественную защитницу Души Леса. В Каскадии Алиса найдет друзей, поддержку и любовь, а также преодолеет собственные комплексы.
Погрузиться в волшебный мир Каскадии вместе со Стражами поможет мультсериал «Черный мотылек. Сила музыки»
СтранаИспания, Армения
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дарья
Рудь
- КШАктриса
Кортни
Шоу
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ЭЛАктриса
Элисон
Ли Розенфельд
- ТУАктёр
Том
Уэйлэнд
- ДДАктёр
Дэниэл
Дж. Эдвардс
- ЭРАктриса
Эшли
Роуз Каплан
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- АРСценарист
Алексей
Рядовой
- ААПродюсер
Александра
Артемьева
- ЮГПродюсер
Юлия
Городецкая
- ВКПродюсер
Валентина
Козырева