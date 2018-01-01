Wink
Детям
Черный мотылек. Сила музыки
Актёры и съёмочная группа сериала «Черный мотылек. Сила музыки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный мотылек. Сила музыки»

Режиссёры

Дарья Рудь

Дарья Рудь

Режиссёр

Актёры

Кортни Шоу

Кортни Шоу

Courtney Shaw
Актриса
Марк Томпсон

Марк Томпсон

Marc Thompson
Актёр
Элисон Ли Розенфельд

Элисон Ли Розенфельд

Alyson Leigh Rosenfeld
Актриса
Том Уэйлэнд

Том Уэйлэнд

Tom Wayland
Актёр
Дэниэл Дж. Эдвардс

Дэниэл Дж. Эдвардс

Daniel J. Edwards
Актёр
Эшли Роуз Каплан

Эшли Роуз Каплан

Ashley Rose Kaplan
Актриса

Сценаристы

Василий Куценко

Василий Куценко

Сценарист
Анатолий Молчанов

Анатолий Молчанов

Сценарист
Алексей Рядовой

Алексей Рядовой

Сценарист

Продюсеры

Александра Артемьева

Александра Артемьева

Продюсер
Юлия Городецкая

Юлия Городецкая

Продюсер
Валентина Козырева

Валентина Козырева

Продюсер