Wink
Сериалы
Черные паруса
3-й сезон
9-я серия

Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2016, Black Sails
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.

Страна
США, ЮАР
Жанр
Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»