Черные паруса
3-й сезон

Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 смотреть онлайн

2016, Black Sails 10 серий
Боевик18+

О сериале

Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.

Страна
США, ЮАР
Жанр
Боевик

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

