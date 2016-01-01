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Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2016, Black Sails
Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- ЛЭРежиссёр
Лукас
Эттлин
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- ЛААктёр
Люк
Арнольд
- Актриса
Джессика
Паркер Кеннеди
- ШМАктёр
Шон
Майкл
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- КПАктриса
Клара
Пэджет
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- МРАктёр
Марк
Райан
- ДИСценарист
Джонатан
И. Стайнберг
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ВКХудожник
Вульф
Крёгер
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири