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Черные паруса (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2016, Black Sails
Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прошло три месяца после убийства любовницы капитана Флинта. Флинт повидал много смертей, но ни одна не оказывала на него столь гнетущее впечатление. Он оказывается одержим идеей мести и убийства любого представителя власти, когда-либо вешавшего пиратов.

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Информация

Страна
ЮАР, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»