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Черные паруса (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2015, Black Sails 2
Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вероломный предводитель кровожадных пиратов капитан Флинт объединяет усилия по обороне острова Нью-Провиденс с Элеонорой Гатри, дочкой вора-спекулянта. Их целью является отражение атаки британских войск, которые решили вернуть себе земли, которые отобрали пираты.

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Информация

Страна
ЮАР, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»

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