Черно-белое. Сезон 2. Серия 5
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Черно-белое
2-й сезон
5-я серия

Черно-белое (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.62014, Черно-белое. Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

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Сюжет

В течение нескольких недель две команды медиумов – темные и светлые – будут проходить всевозможные испытания, используя свои необычные способности и методы. Прежде всего они должны помочь людям, которые обратились в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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