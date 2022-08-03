Черно-белое (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Черно-белое. Сезон 2. Серия 12
Черно-белое
2-й сезон
12-я серия

Черно-белое (сериал, 2014) сезон 2 серия 12

2014, Черно-белое. Сезон 2. Серия 12
7.9
ТВ-шоу18+

В течение нескольких недель две команды медиумов – темные и светлые – будут проходить всевозможные испытания, используя свои необычные способности и методы. Прежде всего они должны помочь людям, которые обратились в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
51 мин / 00:51

