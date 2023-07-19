Влюбленный бизнесмен борется за сердце официантки. Драма со звездой турецкого хита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. В маленьком городке на берегу Эгейского моря юная Хазал работает официанткой и мечтает выйти замуж за рыбака Кенана. В знак любви юноша преподносит Хазал редчайшую черную жемчужину, которую достал со дна моря, рискуя собственной жизнью. Убедив отчима девушки дать разрешение на свадьбу, молодые начинают готовиться к торжеству. Тем временем в город приезжает богатый бизнесмен Вурал, который отчаянно влюбляется в Хазал и намерен разлучить ее с Кенаном. Сможет ли пара противостоять интригам и сохранить верность своим чувствам? Не пропустите турецкий сериал «Черная жемчужина» — все серии подряд можно смотреть на нашем видеосервисе уже сейчас!

