Черная жемчужина (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
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Сезон 1 Серия 42Бесплатно
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
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Сезон 1 Серия 47Бесплатно
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Черная жемчужина
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
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Сезон 1 Серия 57Бесплатно
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Черная жемчужина
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Сезон 1 Серия 59Бесплатно
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Черная жемчужина
Сезон 1 Серия 60Бесплатно
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Сезон 1 Серия 62Бесплатно
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Сезон 1 Серия 64Бесплатно
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Черная жемчужина
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О сериале
Влюбленный бизнесмен борется за сердце официантки. Драма со звездой турецкого хита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. В маленьком городке на берегу Эгейского моря юная Хазал работает официанткой и мечтает выйти замуж за рыбака Кенана. В знак любви юноша преподносит Хазал редчайшую черную жемчужину, которую достал со дна моря, рискуя собственной жизнью. Убедив отчима девушки дать разрешение на свадьбу, молодые начинают готовиться к торжеству. Тем временем в город приезжает богатый бизнесмен Вурал, который отчаянно влюбляется в Хазал и намерен разлучить ее с Кенаном. Сможет ли пара противостоять интригам и сохранить верность своим чувствам? Не пропустите турецкий сериал «Черная жемчужина» — все серии подряд можно смотреть на нашем видеосервисе уже сейчас!
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- ТСАктёр
Толгахан
Сайышман
- Актриса
Ханде
Эрчел
- БХАктёр
Берк
Хакман
- ХААктёр
Хусейн
Авни Даньял
- ЕБАктриса
Ешим
Бюбер
- НКАктёр
Назми
Кырык
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Нериман
Угур
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Мелис
Сезен
- БААктёр
Бурак
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