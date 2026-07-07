WinkСериалыЧерная лестница1-й сезон6-я серия
2019, Черная лестница. Сезон 1. Серия 6
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Черная лестница (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 13
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 16
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 17
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 18
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 19
- 18+49 мин
Черная лестница
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Вадим Тельцов переезжает в столицу, где получает должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе Москвы. Быт налажен, работа есть, но однажды одно вроде бы стандартное дело переворачивает жизнь циничного опера с ног на голову: расследование убийства бизнесмена Юсова знакомит Тельцова с молодым руфером Максом, сыном убитого. Коллеги Тельцова подозревают Макса в убийстве отца, но Вадим уверен, что парень невиновен. Из-за оплошности Тельцова увольняют, но он не отчаивается и открывает своё детективное агентство, куда берёт на работу нового знакомого.
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