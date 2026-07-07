Черная лестница. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Черная лестница
1-й сезон
6-я серия
2019, Черная лестница. Сезон 1. Серия 6
Триллер, Драма18+
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Черная лестница (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вадим Тельцов переезжает в столицу, где получает должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе Москвы. Быт налажен, работа есть, но однажды одно вроде бы стандартное дело переворачивает жизнь циничного опера с ног на голову: расследование убийства бизнесмена Юсова знакомит Тельцова с молодым руфером Максом, сыном убитого. Коллеги Тельцова подозревают Макса в убийстве отца, но Вадим уверен, что парень невиновен. Из-за оплошности Тельцова увольняют, но он не отчаивается и открывает своё детективное агентство, куда берёт на работу нового знакомого.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск