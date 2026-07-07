Вадим Тельцов переезжает в столицу, где получает должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе Москвы. Быт налажен, работа есть, но однажды одно вроде бы стандартное дело переворачивает жизнь циничного опера с ног на голову: расследование убийства бизнесмена Юсова знакомит Тельцова с молодым руфером Максом, сыном убитого. Коллеги Тельцова подозревают Макса в убийстве отца, но Вадим уверен, что парень невиновен. Из-за оплошности Тельцова увольняют, но он не отчаивается и открывает своё детективное агентство, куда берёт на работу нового знакомого.

