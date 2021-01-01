Чепелуэйт. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Чепелуэйт
1-й сезон
2-я серия
8.22021, Chapelwaite
Ужасы, Драмы18+

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Чепелуэйт (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Новый проект по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который «король ужасов» самостоятельно адаптировал для сериала. После смерти жены капитан Чарльз Бун переезжает с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чепелуэйт»

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