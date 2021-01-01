8.22021, Chapelwaite
Ужасы, Драмы18+
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Чепелуэйт (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Новый проект по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который «король ужасов» самостоятельно адаптировал для сериала. После смерти жены капитан Чарльз Бун переезжает с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Ак�триса
Эмили
Хэмпшир
- ДЭАктриса
Дженнифер
Энс
- СГАктёр
Сирена
Гуламгаус
- ИХАктёр
Иэн
Хо
- ХТАктёр
Хью
Томпсон
- ГРАктёр
Горд
Рэнд
- ЖДАктриса
Женевьев
ДеГрейвс
- ТКАктриса
Трина
Коркам
- ДСАктёр
Деванте
Сеньор
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- ПФСценарист
Питер
Филарди
- СКСценарист
Скотт
Козар
- Продюсер
Эдриан
Броуди
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ДФПродюсер
Джейсон
Филарди
- ПФПродюсер
Питер
Филарди
- РГХудожница
Рэйчел
Грант
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- СРМонтажёр
Стефен
Рок
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- Оператор
Дэвид
Грин
- МККомпозитор
Марк
Корвен