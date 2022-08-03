Чепелуэйт
Чепелуэйт
8.22021, Chapelwaite 1 сезон
Ужасы, Драма18+

Чепелуэйт (сериал, 2021) смотреть онлайн

О сериале

Новый проект по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который «король ужасов» самостоятельно адаптировал для сериала. После смерти жены капитан Чарльз Бун переезжает с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чепелуэйт»