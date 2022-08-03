Чепелуэйт (сериал, 2021) смотреть онлайн

Новый проект по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который «король ужасов» самостоятельно адаптировал для сериала. После смерти жены капитан Чарльз Бун переезжает с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников.

