Чепелуэйт (сериал, 2021) смотреть онлайн
О сериале
Новый проект по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который «король ужасов» самостоятельно адаптировал для сериала. После смерти жены капитан Чарльз Бун переезжает с детьми в дом своих предков, что находится в небольшом городе. Там ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ДЭАктриса
Дженнифер
Энс
- СГАктёр
Сирена
Гуламгаус
- ИХАктёр
Иэн
Хо
- ХТАктёр
Хью
Томпсон
- ГРАктёр
Горд
Рэнд
- ЖДАктриса
Женевьев
ДеГрейвс
- ТКАктриса
Трина
Коркам
- ДСАктёр
Деванте
Сеньор
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- ПФСценарист
Питер
Филарди
- СКСценарист
Скотт
Козар
- Продюсер
Эдриан
Броуди
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ДФПродюсер
Джейсон
Филарди
- ПФПродюсер
Питер
Филарди
- РГХудожница
Рэйчел
Грант
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- СРМонтажёр
Стефен
Рок
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- Оператор
Дэвид
Грин
- МККомпозитор
Марк
Корвен