Человек со звезды (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Человек со звезды. Сезон 1. Серия 6
Человек со звезды
1-й сезон
6-я серия
9.42013, Byeoleseo on geudae
Комедия, Мелодрама18+

Пришелец, который провел на Земле 400 лет, должен покинуть нашу планету. Но всего лишь за три месяца до отбытия он влюбляется во взбалмошную актрису. «Человек со звезды» — дорама из Кореи о жертвах, на которые люди готовы пойти ради любви.

То Минчжун — пришелец, прилетевший на Землю еще в XVII веке. Оказавшись на территории корейского государства Чосон, он спас жизнь прекрасной девушке и упустил шанс вернуться домой. Минчжун ослепительно красив, обладает сверхсилой, обостренным зрением и слухом и не стареет. Он провел на Земле 400 лет, одну за другой меняя профессии и личности. Теперь он работает преподавателем в университете, с нетерпением ожидая скорого отбытия на родную планету, которое должно состояться уже через три месяца. Но вот в соседнюю квартиру заселяется Чхон Сони — популярная актриса со скандальной репутацией. Минчжун не раз спасает ее из передряг и даже становится ее менеджером, постепенно проникаясь к ней глубокими чувствами.

Сможет ли он расстаться с Сони, когда придет время возвращаться домой, вы узнаете, когда будете смотреть «Человек со звезды». Сериал 2013 года доступен к просмотру на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb