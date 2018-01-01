Wink
Сериалы
Человек со звезды
Актёры и съёмочная группа сериала «Человек со звезды»

Режиссёры

Чан Тхэ-ю

Jang Tae-yoo
Режиссёр
О Чхун-хван

Oh Choong-hwan
Режиссёр

Актёры

Чон Джи-хён

Jeon Ji-hyeon
АктрисаCheon Song-yi
Ким Су-хён

Kim Soo-hyeon
АктёрDo Min-joon
Пак Хэ-джин

Park Hae-jin
АктёрLee Hwi-gyeong
Щин Сон-нок

Shin Seong-rok
АктёрLee Jae-gyeong
Ю Ин-на

Yoo In-na
АктрисаYoo Se-mi
Ким Чхан-ван

Kim Chang-wan
АктёрJang Yeong-mok
Ом Хё-соп

Eom Hyo-seop
АктёрCheon Min-goo
Ан Джэ-хён

An Jae-hyeon
АктёрCheon Yoon-jae
Чо Хи-бон

Jo Hee-bong
АктёрPresident An
Ли Иль-хва

Lee Il-hwa
АктрисаHan Seon-yeong
Ли Джон-гиль

Lee Jeong-gil
АктёрLee Beom-joong

Сценаристы

Пак Чи-ын

Park Ji-eun
Сценарист

Продюсеры

Чхве Мун-сок

Choi Moon-seok
Продюсер

Операторы

Ли Гиль-бок

Lee Gil-bok
Оператор