WinkСериалыЧеловек со звездыАктёры и съёмочная группа сериала «Человек со звезды»
Актёры и съёмочная группа сериала «Человек со звезды»
Актёры
АктрисаCheon Song-yi
Чон Джи-хёнJeon Ji-hyeon
АктёрDo Min-joon
Ким Су-хёнKim Soo-hyeon
АктёрLee Hwi-gyeong
Пак Хэ-джинPark Hae-jin
АктёрLee Jae-gyeong
Щин Сон-нокShin Seong-rok
АктрисаYoo Se-mi
Ю Ин-наYoo In-na
АктёрJang Yeong-mok
Ким Чхан-ванKim Chang-wan
АктёрCheon Min-goo
Ом Хё-сопEom Hyo-seop
АктёрCheon Yoon-jae
Ан Джэ-хёнAn Jae-hyeon
АктёрPresident An
Чо Хи-бонJo Hee-bong
АктрисаHan Seon-yeong
Ли Иль-хваLee Il-hwa
АктёрLee Beom-joong