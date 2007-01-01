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Частная практика (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2007, Private Practice
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эддисон Монтгомери - красивая женщина, которой не везет в жизни, она решается на переезд в шумный Лос-Анджелес. Эддисон получает работу в частной клинике, и теперь ей вовсе не нужно беспокоиться о продолжении своей карьеры и деньгах.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Частная практика»

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