Чаггингтон: Веселые паровозики. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики
2-й сезон
15-я серия

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

8.22010, Chuggington
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в Чаггингтон — удивительный городок с приветливыми паровозиками. Трое друзей — паровозики Коко, Уилсон и Брюстер — еще совсем малыши, под руководством опытных наставников они осваивают науку доставки грузов. Каждый день они радуются новым открытиям и обожают приключения!

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»