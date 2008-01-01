Чаггингтон: Веселые паровозики. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики
1-й сезон
1-я серия

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22008, Chuggington
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.

Сериал Чаггингтон: Веселые паровозики 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»