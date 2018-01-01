Wink
Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики
1-й сезон

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.22008, Chuggington 52 серии
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»