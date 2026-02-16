Чадо из ада. Сезон 6. Серия 10
Wink
Сериалы
Чадо из ада
6-й сезон
10-я серия
8.92024, Чадо из ада. Сезон 6. Серия 10
Реалити - шоу18+
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Чадо из ада (сериал, 2024) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

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О сериале

Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
67 мин / 01:07

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