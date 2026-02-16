WinkСериалыЧадо из ада6-й сезон10-я серия
8.92024, Чадо из ада. Сезон 6. Серия 10
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Чадо из ада (сериал, 2024) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн
- 18+71 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 1
- 18+67 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 2
- 18+65 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 3
- 18+64 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 4
- 18+67 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 5
- 18+64 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 6
- 18+70 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 7
- 18+68 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 8
- 18+72 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 9
- 18+68 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 10
- 18+75 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 11
- 18+66 мин
Чадо из ада
Сезон 6 Серия 12
О сериале
Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.