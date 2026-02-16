Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.

