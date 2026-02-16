Чадо из ада. Сезон 6. Серия 2
Wink
Сериалы
Чадо из ада
6-й сезон
2-я серия
8.82021, Чадо из ада. Сезон 6. Серия 2
Реалити - шоу18+
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Чадо из ада (сериал, 2021) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
66 мин / 01:06

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