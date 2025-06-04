Буровая. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Буровая
1-й сезон
1-я серия

Буровая (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Буровая. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Группа рабочих с отдаленной шотландской нефтяной вышки пытается вернуться на материк, когда их окутывает таинственный туман, и в дело вступают сверхъестественные силы.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Буровая»