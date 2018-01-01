Буровая (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Буровая. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Группа рабочих с отдаленной шотландской нефтяной вышки пытается вернуться на материк, когда их окутывает таинственный туман, и в дело вступают сверхъестественные силы.
Сериал Буровая 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
- АХРежиссёр
Алекс
Холмс
- ДСРежиссёр
Джон
Стриклэнд
- ОТАктёр
Оуэн
Тил
- РСАктриса
Роченда
Сандалл
- СМАктёр
Стюарт
Маккуорри
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- КДАктёр
Кэлвин
Демба
- НПАктёр
Никхил
Пармар
- Актёр
Иэн
Глен
- АПАктёр
Абрахам
Попула
- МДСценарист
Мэттью
Джейкобс Морган
- МССценарист
Меган
Сэлтер
- ДСПродюсер
Джон
Стриклэнд
- РХХудожник
Роб
Харрис
- КГХудожник
Кэролайн
Греббелл
- БДКомпозитор
Бенжамин
Джон Пауэр