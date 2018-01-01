Буровая. Сезон 1
Wink
Сериалы
Буровая
1-й сезон

Буровая (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Буровая. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Группа рабочих с отдаленной шотландской нефтяной вышки пытается вернуться на материк, когда их окутывает таинственный туман, и в дело вступают сверхъестественные силы.

Сериал Буровая 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Буровая»