Буровая
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Буровая

Буровая (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Буровая 1 сезон
Фантастика, Триллер18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Группа рабочих с отдаленной шотландской нефтяной вышки пытается вернуться на материк, когда их окутывает таинственный туман, и в дело вступают сверхъестественные силы.

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Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Буровая»