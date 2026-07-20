Будьте счастливы. Сезон 1. Серия 3
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Будьте счастливы
1-й сезон
3-я серия
2024, Будьте счастливы. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Мистика16+

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Будьте счастливы (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Мир Нади рушится: она бездетна, муж уходит к другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем, но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обретает чудесный дар — видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы — ЗАГС. Вот только как объяснить людям, которые ничего не подозревают о способностях Нади, что они должны быть вместе?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мистика, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск