Мир Нади рушится: она бездетна, муж уходит к другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем, но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обретает чудесный дар — видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы — ЗАГС. Вот только как объяснить людям, которые ничего не подозревают о способностях Нади, что они должны быть вместе?

