Бродячая королева. Сезон 1. Серия 1
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Бродячая королева
1-й сезон
1-я серия

Бродячая королева (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.32020, Vagrant Queen
Фантастика, Приключения18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ещё совсем маленькой Элида получила право взойти на трон в своём королевстве. Но когда родные погибли, а принадлежащие ей земли отошли Республике, она была вынуждена бежать и скитаться по самым дальним частям Галактики, прячась от республиканских наёмников, мечтающих истребить весь королевский род. Однажды Элида узнает, что её родная мать жива, и тогда девушка решает вернуться в своё королевство и сразиться с заклятым врагом — командующим Лазаро.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Приключения

Рейтинг

5.3 IMDb