Бродячая королева (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Ещё совсем маленькой Элида получила право взойти на трон в своём королевстве. Но когда родные погибли, а принадлежащие ей земли отошли Республике, она была вынуждена бежать и скитаться по самым дальним частям Галактики, прячась от республиканских наёмников, мечтающих истребить весь королевский род. Однажды Элида узнает, что её родная мать жива, и тогда девушка решает вернуться в своё королевство и сразиться с заклятым врагом — командующим Лазаро.

