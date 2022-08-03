Британия. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Британия
3-й сезон
1-я серия

Британия (сериал, 2021) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

8.22021, Britannia
Фэнтези, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»