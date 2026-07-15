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2020, Бракоизоляция. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
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Бракоизоляция (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Иногда даже развод не способен поставить точку в отношениях мужчины и женщины. Илья и Марианна после нескольких лет не самого счастливого брака, наконец, решают разойтись. После возвращения из ЗАГСа радостное для бывших супругов событие омрачается неожиданной новостью о режиме самоизоляции. Смогут ли два уставших друг от друга человека бок о бок пережить пандемию и все сопутствующие неприятности?