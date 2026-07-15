Бракоизоляция. Сезон 1. Серия 1
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Бракоизоляция
1-й сезон
1-я серия
2020, Бракоизоляция. Сезон 1. Серия 1
Комедия16+
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Бракоизоляция (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Иногда даже развод не способен поставить точку в отношениях мужчины и женщины. Илья и Марианна после нескольких лет не самого счастливого брака, наконец, решают разойтись. После возвращения из ЗАГСа радостное для бывших супругов событие омрачается неожиданной новостью о режиме самоизоляции. Смогут ли два уставших друг от друга человека бок о бок пережить пандемию и все сопутствующие неприятности?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
10 мин / 00:10

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