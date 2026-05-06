2024, Shen zhi yi jiao
Мультсериалы, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Божественная стопа (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 1
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 2
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 3
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 4
- 18+16 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 5
- 18+13 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 6
- 18+16 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 7
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 8
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 9
- 18+14 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 10
- 18+15 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 11
- 18+13 мин
Божественная стопа
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Старшеклассник Пинь Сянь с детства обладает сверхчеловеческими способностями. Он подсознательно стремится сделать карьеру в профессиональном футболе, чтобы спасти Землю от грядущей катастрофы.