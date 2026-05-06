Божественная стопа. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Божественная стопа
1-й сезон
11-я серия
9.02024, Shen zhi yi jiao
Мультсериалы, Драма18+
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Божественная стопа (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Старшеклассник Пинь Сянь с детства обладает сверхчеловеческими способностями. Он подсознательно стремится сделать карьеру в профессиональном футболе, чтобы спасти Землю от грядущей катастрофы.

Страна
Китай
Жанр
Спортивный, Драма, Мультсериалы
Время
14 мин / 00:14

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