Бойфренд (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Трогательная мелодрама о девушке из богатой семьи, в жизни которой все решали другие, и простом парне, готовом показать ей, что все может быть по-другому. Чха Сухён – дочь политика, которой после колледжа пришлось выйти замуж за наследника крупной корпорации. Этот брак выгоден только ее отцу, а спустя некоторое время муж изменяет Сухён и подает на развод. Ким Чинхёк – ничем не примечательный молодой человек в поиске постоянной работы. В честь своего 29-летия он летит на Кубу, где встречает Сухён. Уже в Корее Чинхёку звонят из отеля, где он проходил собеседование перед отъездом, – парня приняли на работу, а его начальницей станет та самая Сухён. онлайн и с русской озвучкой



