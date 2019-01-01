Бойфренд (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Бойфренд. Сезон 1. Серия 13
Бойфренд
1-й сезон
13-я серия

9.22019, Encounter
Мелодрама16+

Трогательная мелодрама о девушке из богатой семьи, в жизни которой все решали другие, и простом парне, готовом показать ей, что все может быть по-другому. Чха Сухён – дочь политика, которой после колледжа пришлось выйти замуж за наследника крупной корпорации. Этот брак выгоден только ее отцу, а спустя некоторое время муж изменяет Сухён и подает на развод. Ким Чинхёк – ничем не примечательный молодой человек в поиске постоянной работы. В честь своего 29-летия он летит на Кубу, где встречает Сухён. Уже в Корее Чинхёку звонят из отеля, где он проходил собеседование перед отъездом, – парня приняли на работу, а его начальницей станет та самая Сухён. онлайн и с русской озвучкой

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb