Босх: Наследие. Сезон 1. Серия 1
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Босх: Наследие (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Босх: Наследие. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отставной полицейский Гарри Босх стал частным детективом. Вместе с дочерью, вступившей в ряды полиции, он вновь расследует запутанные преступления.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босх: Наследие»