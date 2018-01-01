Босх: Наследие (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыБосх: Наследие1-й сезон
2022, Босх: Наследие. Сезон 1 1 серия
Детектив, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Отставной полицейский Гарри Босх стал частным детективом. Вместе с дочерью, вступившей в ряды полиции, он вновь расследует запутанные преступления.
- ШРРежиссёр
Шарат
Раджу
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- ЭГАктёр
Энтони
Гонзалес
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- АЛАктёр
Алекс
Лойназ
- ДДАктриса
Денис
Дж. Санчес
- ДХАктёр
Джим
Холмс
- ДМАктёр
Дэвид
Моусес
- СААктёр
Стивен
А. Чанг
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- МКСценарист
Майкл
Коннелли
- ЭОСценарист
Эрик
Овермиер
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- ДЗХудожник
Джейсон
Зев Коэн
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо