Борджиа. Сезон 2. Серия 7
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7-я серия

Борджиа (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2012, The Borgias
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда Папа Римский Иннокентий VIII умирает, Родриго Борджиа начинает жестокую борьбу за престол. Подкупая и разоблачая высокие чины, он добивается своего и становится Папой Римским Александром VI.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»

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