Борджиа (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2012, The Borgias
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Когда Папа Римский Иннокентий VIII умирает, Родриго Борджиа начинает жестокую борьбу за престол. Подкупая и разоблачая высокие чины, он добивается своего и становится Папой Римским Александром VI.
Сериал Борджиа 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Нил
Джордан
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДМРежиссёр
Джон
Мэйбери
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Актёр
Джереми
Айронс
- ФААктёр
Франсуа
Арно
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- ПСАктёр
Питер
Салливан
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- ЛВАктриса
Лотта
Вербек
- Актёр
Колм
Фиор
- ВДАктёр
Вернон
Добчефф
- ДОАктёр
Дэвид
Оукс
- Сценарист
Нил
Джордан
- ДЛСценарист
Дэвид
Лиленд
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- БГПродюсер
Билл
Годдар
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- ТЛМонтажёр
Тони
Лосон
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- ПГОператор
Пьер
Гилл
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис