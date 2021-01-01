Бонкис (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Бонкис. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дениз — своеобразная, упрямая и очень страстная девушка, решившая последовать за своей мечтой и открыть кафе. Но ее радужным мечтам придется столкнуться с жестокой реальностью.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Драма
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

