Бонкис
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Бонкис

Бонкис (сериал, 2021) смотреть онлайн

6.12021, Bonkis 2 сезона
Комедии, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дениз — своеобразная, упрямая и очень страстная девушка, решившая последовать за своей мечтой и открыть кафе. Но ее радужным мечтам придется столкнуться с жестокой реальностью.

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бонкис»

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