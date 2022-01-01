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Большой кэш (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.32022, Большой кэш. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+
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Сюжет
Новый проект телеканала «ЧЕ!» — азартная игра, где за право обладать большим денежным призом сразятся две команды по три человека. Этот турнир – настоящий вызов, ведь каждому участнику соревнований придется показать все, на что он способен. Иногда в режиме турнира героям предстоит бороться не только с соперниками, но и с собственными страхами и фобиями. Никто не знает, что его ждет. Возможно, для победы кому-то понадобиться прыгнуть выше головы – заставить себя сделать татуировку, поцеловать лягушку, полакомиться насекомыми или станцевать со змеями.
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